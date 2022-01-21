«Уф, сладкая»: Ходченкова беззастенчиво задрала на курорте подол, показав филейную часть самого мягкого места

Звезда облачилась у моря в секси-платье страстного оттенка.

Светлана Ходченкова встретила свое 39-летие на Мальдивах в окружении райской красоты. С раннего утра ее ждал сюрприз. Открыв глаза, она увидела накрытый стол с закусками, а за окном — воздушные шарики и надпись: «С днем рождения».

Актриса не стала рассказывать поклонникам, как прошел ее день, но поделилась красивыми кадрами, сделанными на побережье. Звезда запечатлелась в алом секси-платье длины мини со шлейфом.

Светлана Ходченкова присела у океана с беззастенчиво приподнятой юбкой и оголенным рельефным бедром.

«Уф, сладкая какая», «Огонь!», «Самая красивая, самая обаятельная, самая яркая, самая стройная, самая волнующая и волнительная, самая удивительная. Самая красивая Света на свете», «Прекрасная, как всегда. Королева», — прокомментировали снимок пользователи Сети.

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