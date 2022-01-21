Стриженова после совета Хромченко облачилась в платье с модным принтом, который мужчины считают роскошным

Стилист при этом признавала, что на самом деле никакого флера шика этот рисунок за собой не несет.

Екатерина Стриженова предстала перед зрителями в женственном платье в горох, подчеркнув талию кожаным ремешком. Фото в этом наряде ведущая разместила в личном блоге, заслужив похвалу своих почитателей.

«Очень стройная!», «Красивое платье», «Вам очень идет горошек», «Милое платье, вам к лицу», — написали люди в комментариях.

К слову, о платьях в горох лестно высказывалась и эксперт моды Эвелина Хромченко, она замечала, что на него по-особенному реагирует сильная половина человечества.

«Как только мужчина видит женщину в платье в горох, он немедленно считает, что эта женщина роскошно одета. Несмотря на то, что имеет демократичный подтекст», — говорила Хромченко в эфире шоу Первого канала «Модный приговор».

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