«Очень важны для эмоционального состояния»: Дарья Повереннова отметила День объятий в компании мужа

Среди последних публикаций личного микроблога актрисы Дарьи Поверенновой появилась запись, в которой знаменитость поделилась частичкой романтического свидания с мужем Андреем Шароновым.

Дарья отметила Международный день объятий за бокалом вина с возлюбленным.

«Человек должен обниматься не менее восьми раз в день! Знали об этом?Объятия очень важны для эмоционального состояния человека, душевного равновесия, позитивного настроя», – подчеркнула актриса.

«Известный американский психотерапевт Вирджиния Сатир, более известная как «мать семейной терапии», утверждала: «Нам нужно: четыре объятия в день для выживания, восемь объятий в день для

поддержания нашего здоровья и хорошего самочувствия, а 12

объятий в день для роста и чувства собственного достоинства»», – добавила Дарья.

«Мы с Андреем обнимались до фотографии и будем после. К чему это я! Сегодня Международный день объятий! С чем мы вас и поздравляем!», – резюмировала Повереннова.

Напомним, недавно Дарья Повереннова приготовила ПП-пирог.

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