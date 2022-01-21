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«Очень важны для эмоционального состояния»: Дарья Повереннова отметила День объятий в компании мужа

Артистка запечатлелась с Андреем Шароновым в ресторане.

«Очень важны для эмоционального состояния»: Дарья Повереннова отметила День объятий в компании мужа
Дарья Повереннова. Фото: Instagram.com/dpoverennova

Среди последних публикаций личного микроблога актрисы Дарьи Поверенновой появилась запись, в которой знаменитость поделилась частичкой романтического свидания с мужем Андреем Шароновым.

Дарья отметила Международный день объятий за бокалом вина с возлюбленным.

«Человек должен обниматься не менее восьми раз в день! Знали об этом?Объятия очень важны для эмоционального состояния человека, душевного равновесия, позитивного настроя», – подчеркнула актриса.

Дарья Повереннова. Фото: Instagram.com/dpoverennova
Дарья Повереннова с мужем на свидании. Фото: Instagram.com/dpoverennova

«Известный американский психотерапевт Вирджиния Сатир, более известная как «мать семейной терапии», утверждала: «Нам нужно: четыре объятия в день для выживания, восемь объятий в день для
поддержания нашего здоровья и хорошего самочувствия, а 12
объятий в день для роста и чувства собственного достоинства»», – добавила Дарья.

«Мы с Андреем обнимались до фотографии и будем после. К чему это я! Сегодня Международный день объятий! С чем мы вас и поздравляем!», – резюмировала Повереннова.

Напомним, недавно Дарья Повереннова приготовила ПП-пирог.

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