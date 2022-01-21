«Билась головой о стену»: молодая жена Владимира Стеклова рассказала о трудностях материнства

Избранница артиста едва не впала в депрессию после родов.

Четвертая жена Владимира Стеклова призналась, что рождение ребенка обернулось для нее большим потрясением.

Ирина столкнулась с комплексом плохой матери.

«У меня были проблемы с грудным вскармливанием. Билась головой о стену. Ходила на консультации, но после них только усилился комплекс, что я плохая мать, что я какая-то не такая. Был жуткий стресс», — заявила жена артиста.

Позже возлюбленная Владимира Александровича нашла решение своей проблемы.

«Когда ребенку был месяц, мы попали в больницу. Он там выплевывал грудь и орал истошно. В итоге соседка по палате дала смесь — малышка поела, выспалась. Я подумала: «Что, можно быть такой счастливой?» — рассказала Ирина Дерягина в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия 1».

Напомним, ранее Владимир Стеклов рассказал, почему развелся с третьей женой. Бывшая возлюбленная артиста узнала про измены мужа. После развода Стеклов стал жить с девушкой, которая младше его на 33 года.

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