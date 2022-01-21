«Сила женщины – в красоте»: Валерия в белой дубленке и ботильонах-казаках изящно продефилировала по отелю

Звезда пребывает в праздничном настроении и готова делиться им с окружающими.

Певица Валерия решила поделиться со своими поклонниками лучезарным настроением. Оказавшись в красивых интерьерах одного из пятизвездочных отелей Москвы, все еще украшенных по-новогоднему, она изящно продефилировала по его лестнице.

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Звезда была облачена в белую дубленку и ботильоны в стиле казаков. Видео со своей привлекательной проходкой артистка выложила в личный блог.

«Вот китайский Новый год встретим и сразу к 14 февраля будем готовиться, а там уже 8 Марта. Не жизнь, а сплошные праздники», — написала она.

«И все-таки сила женщины в ее красоте, обаянии, улыбке», «Какая же вы прелесть. Восхищаюсь вами! Будьте всегда такой женственной, нежной, красивой, чистой!», «Какая же у вас шикарная походка», — прокомментировали кадры почитатели Валерии.

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