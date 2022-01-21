«Ревнует? И правильно делает»: Светлана Малькова рассказала, что бывший муж до сих пор звонит ей по ночам

Бывшая жена Романа Малькова призналась, что ее детям не выплатили алименты за январь. Но Светлана Малькова не собирается выпрашивать у экс-избранника деньги. К тому же она заблокирована у него в телефоне.

Малькова отметила, что возлюбленный актрисы Анастасии Макеевой еще недавно писал ей по ночам. А артистка приревновала и заставила заблокировать номер Светланы.

«Алименты выпрашивать больше не буду. Кто не в курсе, алименты за январь не выплачены. Да пусть это остается на их совести, на тех, кто читает на ночь молитвы, окунается в прорубь. Я заблокирована у Романа. Видимо, его жена узнала о том, что он пишет мне по ночам. Ревнует? И правильно делает, ведь 17 лет — это не просто так. Какие же лицемерные эти люди…» — призналась Светлана в своем микроблоге.

«Нашла видео с соревнований по плаванию в Словении Андрея. Куда все ушло, не понимаю. Я могла бы дать многое ему, но он выбрал путь отца», — сказала Малькова о старшем сыне.

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