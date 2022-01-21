Такое веселье! Пелагея на день рождения дочки устроила танцы с мальдивцами в романтичном платье в пол

Певица Пелагея отметила 5-летие дочки Таисии от экс-мужа, хоккеиста Ивана Телегина, на Мальдивах. Звезда постаралась, чтобы этот день для маленькой наследницы стал незабываемым.

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Артистка организовала по-настоящему детский праздник, пригласив многочисленных ребятишек из отеля, где они остановились с наследницей. Гости подарили восторженной малышке свои презенты, а Пелагея приготовила сюрприз – торт с со своим и дочкиным изображением.

Тасю обсыпали лепестками роз и устроили танцы под народные мальдивские инструменты. Пелагея в романтичном длинном платье с бантом на спине с готовностью пустилась под их мелодии в пляс. Настоящее веселье!

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