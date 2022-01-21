«Мне очень обидно»: Татьяна Тарасова переживает за Елизавету Туктамышеву, которая не вошла в основной состав сборной на предстоящей Олимпиаде

Тренер по фигурному катанию и один из членов жюри шоу «Ледниковый период» Татьяна Тарасова оценила состав фигуристов для выступлений на Олимпиаде в Пекине.

Тарасова видит в спортсменах, которые скоро представят Россию на Олимпийских зимних играх, сильных претендентов на призовые места.

Единственное, что огорчило знаменитость, — положение фигуристки Елизаветы Туктамышевой. Чемпионка мира 2015 года осталась на скамейке запасных.

«Никакого удивления. Едут сильнейшие. Мне очень обидно, что не едет Лиза Туктамышева, но с этим ничего поделать нельзя. Коляда — счастливчик. Лучше бы Лизе так везло», — передает слова Татьяны Анатольевны sport-express.ru.

Отметим, Татьяна Тарасова упомянула Михаила Коляду, который смог добиться поездки на Олимпиаду. Спортсмен не выступал на недавнем чемпионате Европы из-за травмы. На Олимпиаде его мог заменить Евгений Семененко. Однако фигурист плохо зарекомендовал себя на ЧЕ.

Напомним, недавно фигуристы получили экипировку для предстоящей Олимпиады в Пекине. Свою форму забрали Камила Валиева, Александра Трусова. Также к ним присоединились Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

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