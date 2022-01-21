«Боже, какой же кайф»: разомлевшая от жара в баньке Ольга Бузова показала на камеру свои прелести

Поющая телеведущая Ольга Бузова с наслаждением вытянула ножки у камина, выйдя из парной.

Популярная телеведущая и певица Ольга Бузова в компании друзей улетела в Сочи.

В курортном местечке в горах Красная Поляна Ольга Бузова с размахом отметила свой день рождения в ресторане.

На второй день празднования Ольга Бузова пригласила своих гостей попариться в баньке. Здесь теледива получила истинное удовольствием.

Разомлевшая от жара и пара, Ольга Бузова вышла в гостиную отдохнуть. В сторис микроблога она показала свои прелести – ухоженные стройные ножки с отпедикюренными пальчиками.

Ольга Бузова вытянула ноги у огня, который бушевал в камине.

«Ну, что? С легким паром! Первый заход. Сегодня у меня большая программа. Три парения — мед, соль. Боже, какой же кайф», — с придыханием делилась эмоциями Ольга Бузова.

Именно в бане 36-летняя Ольга Бузова почувствовала себя по-настоящему счастливой.

«Можно вечно смотреть на горы, огонь и на счастливых людей вокруг. Я счастлива», — призналась звезда.

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