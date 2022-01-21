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«Кто так смотрит на мамочку?»: Клава Безверхова из «Дома-2» нарядила маленького сына в шапку-ушанку для прогулки.

Экс-участница реалити-шоу Клавдия Безверхова наслаждается общением с крошкой Робертом.

«Кто так смотрит на мамочку?»: Клава Безверхова из «Дома-2» нарядила маленького сына в шапку-ушанку для прогулки.
Клава Безверхова. Фото: instagram.com/klavagesh/

Бывшая участница реалити-шоу Клава Безверхова в сентябре прошлого года впервые стала мамой. На свет появился ее сын Роберт. 21 января малышу исполнилось четыре месяца.

Клава Безверхова не прячет сына от подписчиков и периодически публикует фото и видео с участием крохи Роберта в микроблоге.

В маленький день рождения Клава Безверхова поделилась кадрами, которые сняла в машине. Четырехмесячный Роберт, совсем как взрослый, облачен в шапку-ушанку. В салоне автомобиля мальчик не сводит глаз со своей мамы.

«А кто так смотрит на мамочку? Кто смотрит на мамочку?» — сюсюкает Клава Безверхова с сыном, тая от нежности и счастья.

Не так давно Клава рассказывала о проблемах с мужем. Но, судя по всему, пара смогла найти компромисс. Отец Роберта даже появился в сторис Клавы. На руках молодой человек держал сынишку.

«А кому сегодня четыре месяца? Тебе!» — сказала Клава, наведя камеру на мужа и сынишку.

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