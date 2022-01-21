Идут не всем! Какие цвета Хромченко не советовала носить зрелым дамам

Их стоит использовать только в аксессуарной группе.

На шоу Первого канала «Модный приговор» Эвелина Хромченко заговорила о ярких оттенках одежды. Ведущая заметила, что они привлекают внимание, но одежду в них стоит носить далеко не всем.

Например, зрелые женщины должны отказаться от излишней сочности одеяний, уверена модный эксперт.

«Взрослые люди допускают в своих гардеробах яркие открытые цвета только в области аксессуаров», — заметила стилист.

В качестве примера она представила на подиуме образ с желтой сумкой, который не может остаться незамеченным, но при этом выглядит благородно и соответствует возрасту героини шоу.

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