«Сладкий пирожочек»: Джиган похвастался подросшим сыном на Багамах

Исполнитель Джиган разместил в личном микроблоге свежее фото с подросшим наследником. Давид позировал с папой у трапа самолета.

Муж Оксаны Самойловой не перестает путешествовать. Недавно артист отметился на Багамских островах. Джиган позировал в модной футбольной экипировке с сыном на руках.

Певец нежно обнимал младшего ребенка, пока тот улыбался с любимой мягкой игрушкой в руках.

Отметим, что в феврале этого года Давиду исполнится два года. На свой первый день рождения сын Джигана нарядился в костюм главного героя мультфильма «Босс-молокосос».

«Давидик — лапочка», «Какие пупсики», «Давид — космический малыш», «Сладкий пирожочек», «Малыш просто красавчиком стал», «Как прелестно: папа с сыном вместе», — восхитились многодетным отцом и его младшим ребенком поклонники.

Напомним, ранее Джиган вместе со своим другом и коллегой Тимати сделал традиционное фото на зимнем отдыхе. Артисты взяли своих сыновей на руки и запечатлели памятный момент.

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