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«Какая прелесть!»: Лопырева вслед за Арзамасовой предстала в модном брючном костюме из трикотажа

В этом сезоне дизайнеры одежды делают ставку на удобство.

«Какая прелесть!»: Лопырева вслед за Арзамасовой предстала в модном брючном костюме из трикотажа
Виктория Лопырева. Фото: instagram.com/lopyrevavika/

Виктория Лопырева вслед за Елизаветой Арзамасовой поддержала тренд на трикотажные брючные костюмы. Жена Ильи Авербуха выбрала серый комплект со свитером, отметившись в нем на Красной площади.

Лиза Арзамасова. Фото: instagram.com/liza_arzamasova/

А избранница Игоря Булатова появилась на прогулке в кипенно-белом костюме в Дубае, где она живет уже второй год. Модель призналась, что даже в Арабских Эмиратах бывают ветренные дни, когда нужно хорошенько утепляться. И в такие моменты ее спасает старый добрый трикотаж, который, к тому же сейчас очень популярен.

Виктория Лопырева.
Виктория Лопырева. Скриншот: instagram.com/lopyrevavika/

«Виктория, белый — однозначно ваш цвет», «О да, какая прелесть. Люблю такой стиль», «Идеал ты мой», «Вика, как удается всегда быть такой красивой?» — написали в комментариях личного блога Лопыревой ее фолловеры.

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брючный костюмВиктория ЛопыреваЕлизавета Арзамасова