«Какая прелесть!»: Лопырева вслед за Арзамасовой предстала в модном брючном костюме из трикотажа

Виктория Лопырева вслед за Елизаветой Арзамасовой поддержала тренд на трикотажные брючные костюмы. Жена Ильи Авербуха выбрала серый комплект со свитером, отметившись в нем на Красной площади.

А избранница Игоря Булатова появилась на прогулке в кипенно-белом костюме в Дубае, где она живет уже второй год. Модель призналась, что даже в Арабских Эмиратах бывают ветренные дни, когда нужно хорошенько утепляться. И в такие моменты ее спасает старый добрый трикотаж, который, к тому же сейчас очень популярен.

«Виктория, белый — однозначно ваш цвет», «О да, какая прелесть. Люблю такой стиль», «Идеал ты мой», «Вика, как удается всегда быть такой красивой?» — написали в комментариях личного блога Лопыревой ее фолловеры.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!