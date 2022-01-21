«Я мечтала поработать с Даней»: Асмус восхитилась Козловским

Артистка призналась, что очень боялась играть вместе с исполнителем главной роли в фильме «Экипаж».

Бывшая возлюбленная Гарика Харламова — Кристина Асмус — поделилась на личной странице в Instagram снимком в Данилой Козловским. Примечательно, что под фото знаменитость расхвалила коллегу.

Асмус заявила, что еще летом снималась в общем проекте с Козловским. Экс-избранник актрисы Ольги Зуевой сразу же расположил к себе блондинку. После близкого знакомства с Козловским Асмус была поражена:

«Думаю, это один из немногих людей, кого представлять не нужно. Я мечтала поработать с Даней. И вот в июне мне говорят, что у меня будут пробы с ним. Я поехала для этого в Питер и очень волновалась».

«Оказалось, зря! Данила очень интеллигентный мужчина. Настоящий джентельмен! Самый внимательный и переживающий за партнера коллега в моей жизни», — призналась Кристина.

Также Асмус осталась неравнодушной к новому проекту коллеги.

«Но о нашем совместном проекте чуть позже, а пока я хочу рассказать вам о сериале, о котором так страстно Даня рассказывал мне два месяца.«Карамора»! Одна из самых долгожданных премьер! Несколько лет работы, потрясающий актерский состав, дерзкий и самый масштабный отечественный сериал!» — восхитилась Асмус новой работой Козловского.

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