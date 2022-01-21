«Категорически не хочу пересекаться»: Иосиф Пригожин не желает видеть отчима дочери на ее свадьбе

Муж певицы Валерии не готов встречаться с возлюбленным бывшей жены. Иосиф Пригожин может пересечься с ним на свадьбе старшей дочери Данаи.

Пригожин подчеркнул, что находится в натянутых отношениях с новым мужем экс-избранницы Елены Пригожиной.

«Категорически не хочу пересекаться с мужем бывшей жены. Вот как тут вопрос решить? Я пока не знаю, не думал об этом. Хочу прийти на свадьбу дочери, но не видеть людей, которые мне не просто неприятны, а которых я вообще не хочу видеть…» — заявил Пригожин.

Также продюсер рассказал, каким должен быть настоящий муж.

«Я буду уважать того человека, который моих детей сделает счастливыми. Для меня это самое главное. Вот, собственно говоря, и все. Каким он должен быть? Мужчиной в полном понимании этого слова. Мужчина должен быть мужчиной — не тряпкой. Он может быть подкаблучником, но должен быть мужчиной», — отметил продюсер в беседе с WomanHit.

Напомним, ранее Иосиф Пригожин показал, что ест на завтрак. У знаменитости есть список запрещенных для него продуктов.

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