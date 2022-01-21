«Жизнь одна — кайфую!»: Бузова бесстыдно отбросила шубу, показав разделенную пополам заднюю мякоть

Ольга Бузова на следующий день после именин отправилась восстанавливаться в баню.

Ольга Бузова свое 36-летие решила отметить в горах Сочи. Звезда частным самолетом улетела в Краснодарский край в компании близких друзей.

Праздновать певица начала уже на борту лайнера, не только угощая приятелей закусками и напитками, но и устроив мини-дискотеку под свои песни.

Ну а после вечеринки в честь 36-летия Ольга Бузова решила освежиться в русской бане. Выскочив из парной, звезда прошла босиком к уличному бассейну и бесстрашно сбросила с плеч шубу. Под ней оказался секси-купальник с трусиками танга, которые впились в ее пятую точку, разделив ее пополам. Звезда беззастенчиво показала свои прелести крупным планом и нырнула в воду.

«Жизнь одна — кайфую!» — написала в личном блоге Бузова.

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