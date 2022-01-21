Меган Фокс и Колсон Бэйкер устроили романтическую прогулку на озере Комо

Фолловеры уверены, что звезды отметят свадьбу в районе этого итальянского водоема.

Актриса Меган Фокс вместе со своим женихом Колсоном Бэйкером, известным под псевдонимом Machine Gun Kelly, поделилась снимками с романтического путешествия в личном микроблоге. Знаменитости отмечают помолвку в Италии.

Предположительно, что именно в этой стране пройдет свадьба звезд.

К слову, Machine Gun Kelly совмещает выходные с будущей женой и работу. Артист открыл показ осенне-зимней коллекции мужской линии одежды Dolce & Gabbana. Также певец сам прошелся по подиуму в качестве модели.

После мероприятия артисты решили остаться в городе Комо и покатались по местному озеру на яхте в шубках из искусственного меха. Жители Италии называют озеро Комо популярным местом для проведения бракосочетаний. Поэтому поклонники Меган Фокс и Колсона Бэйкера предположили, что пара сыграет свадьбу именно в этом месте.

Напомним, недавно Колсон Бэйкер сделал предложение своей девушке Меган Фокс. Артист подарил возлюбленной кольцо с шипами. Если Меган снимет ювелирное изделие, она поранится. Таким способом певец хотел сказать, что любовь может причинить боль.

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