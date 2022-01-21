«Будьте крайне аккуратными!»: от какой толстящей юбки предостерегла Хромченко

Ее стоит носить только с рубахой или кофтой в тон, а иначе можно прибавить визуально сразу несколько килограммов.

На подиуме Первого канала шоу «Модный приговор» составили стильный лук для полной участницы проекта. В комплект вошли белая плиссированная юбка, черный пуловер. Чтобы удлинить силуэт и убрать лишний объем с бедер, стилисты пошли на хитрость: украсили юбку длинной черной бахромой.

Однако Эвелина Хромченко заметила, что это не всегда работает. И относительно белых юбок в складку корпулентным женщинам нужно быть осторожными, они обычно сильно полнят.

«Любые белые юбки плиссе будут увеличивать. Поэтому, если у вас есть плиссированная юбка и вам хочется ею пользоваться, будьте крайне аккуратны с контрастными верхними группами, потому что это немедленно визуально расширит таз. Отсюда вывод: подбирайте к светлой плиссированной юбке пуловер, рубашку или майку так, чтобы они были однотонными», — сказала Хромченко.

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