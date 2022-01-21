«Это и есть французский шик»: Лорак после рекомендаций Рогова подчеркнула стройность ног популярными в Париже джинсами

Такие модели, увы, смотрятся хорошо далеко не на каждой моднице.

Ани Лорак похвасталась перед поклонниками новым динамичным образом, который составила с голубыми джинсами скинни.

«Ищем новые образы. Моя любовь — джинсы, не могу представить свой гардероб без них», — подписала она кадр в личном блоге.

Певица подобрала к брюкам из денима свободную рубашку, которую повязала узлом на талии, а также туфли на платформе с высоким каблуком.

Отметим, что сейчас, по мнению Эвелины Хромченко, наиболее актуальны свободные джинсы-трубы, а также клеши. Однако на скинни обратил внимание Александр Рогов. Стилист заметил, что их любят парижанки. С ними они носят дешевые прямые пальто в клетку из полиэстера с искусственным мехом.

«Это и есть парижский шик», — сказал стилист.

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