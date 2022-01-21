«Три валькирии на кровавом закате»: Ксения Собчак с алыми губами и в леопардовом платье-комбинации показала своих близких подруг

Жена режиссера Константина Богомолова Ксения Собчак опубликовала в личном микроблоге снимок с подругами Яной Расковаловой и Ириной Вольской. Богатые предпринимательницы позировали с Собчак на фоне алого заката.

Ксения подвела губы ярко-красной помадой и надела платье-комбинацию с откровенным декольте. Собчак отдала предпочтение анималистическому принту. Также телеведущая дополнила игривый образ оправой «кошачий глаз».

«Мои любимые девочки, мы тут прямо «Три валькирии на кровавом закате»», – отметила Ксения.

Поклонники Собчак остались в восторге от яркого фото и образа Ксении:

«Такая фотка интересная, как будто за спиной просто картина», «Платье у вас, Ксения, восторг», «Ангелы Чарли», «Горячая Ксения, не простудитесь!»,«Обожаю ваш стиль, Ксения!», «Ксения, вам очень идет красная помада!», «Ксения, платье очень красивое».

Напомним, недавно Ксения Собчак показала, как выглядит с зубами вампира. Вместе с телеведущим и артистом Александром Гудковым знаменитость сделала устрашающий кадр.

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