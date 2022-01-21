«Вечер прошел душевно»: Алина Загитова в платье с плиссированным подолом встретилась с послом Японии

19-летняя фигуристка обожает Японию. А жители этой страны в свою очередь восхищаются российской спортсменкой.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова обменялась подарками с послом Японии и его женой.

Алина разместила свежее фото с вечера в компании японских друзей в личном микроблоге. Загитова в черном платье с плиссированным подолом и кардигане золотистого цвета запечатлелась рядом с послом Японии Тоехисой Кодзуки.

Гость из Японии держал в руках спортивную кофту с изображением триколора и герба России. Рядом с Заготовкой и Кодзуки сидел пушистый пес фигуристки, которого ей подарил премьер-министр Японии.

«У меня прошла встреча с послом Японии и его женой. Для меня было большой честью получить приглашение от Тоехисы Кодзуки и вновь пообщаться лично. Япония — потрясающая страна, и я являюсь огромным ее поклонником!» — отметила Алина.

Загитова добавила, что в Стране восходящего солнца ей всегда рады. Поэтому Алина надеется вскоре вновь посетить Японию.

«Вечер прошел душевно, в домашней обстановке! На ужине были мои любимые японские блюда! Мы обменялись подарками, и Тоехиса Кодзуки был приятно удивлен моим мылом ручной работы», — призналась фигуристка.

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