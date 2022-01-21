Советовала Хромченко: жена Малинина вышла на променад в пальто-халате цвета миндального молока и трендовой бейсболке

Эмма Малинина слывет в свете большой модницей, она предпочитает динамичный стиль.

Жена народного артиста Александра Малинина Эмма привлекает внимание поклонников не только важными для жизни советами (она врач), но и своими стильными образами. Не секрет, что бизнесвумен следит за модой и любит появляться на публике в супертрендовых вещах.

Накануне она отметилась на прогулке в пальто-халате актуального оттенка — цвета миндального молока. Эвелина Хромченко в рамках шоу Первого канала «Модный приговор» рекомендовала присмотреться к нему тех женщин, которые хотят выглядеть современно.

По словам эксперта моды, многие дизайнеры одежды представили на последних показах модели именно в этом тоне.

Эмма Малинина также выбрала остромодный головной убор — бейсболку, напоминающую каскетку. Ее Эвелина Хромченко тоже называла в числе главных трендов текущего сезона.

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