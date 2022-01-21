Дала рока: Ирина Агибалова из «Дома-2» облачилась в черное платье по фигуре, кожаную косуху и сапоги-чулки

Одной из самых известных телебабушек, Ирине Агибаловой, в ноябре прошлого года исполнилось 57 лет.
Но она не намерена сдавать своих позиций. Ирина Александровна отчаянно борется за возможность молодо выглядеть.
Некоторое время назад она сумела похудеть и теперь держит вес, а заодно при каждой возможности демонстрирует, как она стройна.
Ирина Агибалова поделилась снимком в микроблоге, на котором запечатлена в дерзком образе.
Ирина Агибалова облачилась в наряд в стиле total black. На Ирине Александровне черное платье, подчеркнувшее ее фигуру, кожаная косуха и сапоги-чулки.
Волосы Ирина Агибалова завила, и на ее голове красуются крупные кудри.
«Вот это я понимаю — современная бабушка!», «Ну, Ирина Александровна, дала рока!», «Ого! Секси-бабушка!» — высказались под снимком подписчики Ирины Агибаловой.
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