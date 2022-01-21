Как приготовить пастуший пирог
Видео
Шоколадно-ореховое мороженое своими руками
Видео

Дала рока: Ирина Агибалова из «Дома-2» облачилась в черное платье по фигуре, кожаную косуху и сапоги-чулки

57-летняя экс-участница реалити-шоу Ирина Агибалова предстала в дерзком образе.

Дала рока: Ирина Агибалова из «Дома-2» облачилась в черное платье по фигуре, кожаную косуху и сапоги-чулки
Ирина Агибалова. Фото: instagram.com/agibalova_irina/

Одной из самых известных телебабушек, Ирине Агибаловой, в ноябре прошлого года исполнилось 57 лет.

Но она не намерена сдавать своих позиций. Ирина Александровна отчаянно борется за возможность молодо выглядеть.

Некоторое время назад она сумела похудеть и теперь держит вес, а заодно при каждой возможности демонстрирует, как она стройна.

Ирина Агибалова поделилась снимком в микроблоге, на котором запечатлена в дерзком образе.

Ирина Агибалова облачилась в наряд в стиле total black. На Ирине Александровне черное платье, подчеркнувшее ее фигуру, кожаная косуха и сапоги-чулки.

Волосы Ирина Агибалова завила, и на ее голове красуются крупные кудри.

Ирина Агибалова в черном платье и косухе
Ирина Агибалова в черном платье и косухе. Фото: instagram.com/agibalova_irina/

«Вот это я понимаю — современная бабушка!», «Ну, Ирина Александровна, дала рока!», «Ого! Секси-бабушка!» — высказались под снимком подписчики Ирины Агибаловой.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

 

Тэги

«Дом-2»дерзкий образИрина АгибаловаКрасота вне возрастакуртка-косуха