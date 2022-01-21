Опять оконфузилась: Бузова выскочила к цветам в том, в чем заснула после дня рождения

Ольга Бузова с шиком отметила свое 36-летие 20 января. Специально для этого певица усадила в частный самолет всех своих близких друзей и улетела в Сочи.

Здесь в курортной атмосфере беззаботности она и отпраздновала день рождения. На следующее утро Бузова сама удивилась, сколько цветов ей надарили на именины. Растроганная артистка, недолго думая, запечатлелась среди многочисленных букетов в том, в чем проснулась после вечеринки — в шелковой маечке и шортиках. И поделилась этим фото в личном блоге.

«Вчера был самый лучший день. У меня в номере настоящая оранжерея. Спасибо всем за поздравления, я вас люблю», — написала она.

«А платья не нашлось у Оленьки!», «Господи, каждый год одно и то же», «Ты этого достойна!», «Достойная обстановка для такой девушки!», «Это ж сколько денег и ресурсов, а потом все на помойку», — прокомментировали снимок фолловеры.

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