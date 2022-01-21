«Могла спрятаться за пальму»: мама Ирины Дубцовой щегольнула в платье-парашюте на Мальдивах

У певицы Ирины Дубцовой теплые отношения с ее мамой, Натальей Борисовной Дубцовой. После того, как не стало папы вокалистки, она забрала маму к себе в Москву.

Наталья Дубцова живет в особняке вместе со звездной дочкой и внуком, занимается хозяйством и наслаждается комфортной жизнью.

Ирина Дубцова несколько раз в год летает отдыхать и всегда берет маму с собой. Сейчас Ирина Дубцова и Наталья Борисовна вместе отдыхают на Мальдивах. Певица постит с отдыха горячие фотографии в бикини, а ее мама демонстрирует свою красоту в нарядах.

На этот раз Наталья Борисовна, которой сейчас немного за шестьдесят лет, поделилась с снимком, на котором запечатлена в красивом платье-парашюте на фоне океана.

Наряд свободного кроя скрывает нюансы фигуры взрослой женщины.

«А когда-то я могла полностью спрятаться за пальму», — самоиронично заметила мама Ирины Дубцовой.

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