«Мы на гастролях»: Исаев из «Уральских пельменей» намекнул на свадьбу с гражданской женой

По словам шоумена, в Сети про него много «информационного мусора».

Шоумен Сергей Исаев в беседе с Teleprogramma.pro намекнул, что сыграл свадьбу со своей гражданской женой Ириной, с которой они уже давно вместе.

Дело в том, что на многих ресурсах Ирина помечена как гражданская жена Исаева. При этом в Instagram у нее записана фамилия мужа.

«Где была информация, что она моя гражданская супруга? Ни одной статьи не видел. Скиньте про гражданскую», — удивился Сергей Исаев, когда мы задали ему вопрос.

После того, как мы предоставили Сергею Исаеву статьи на этот счет, он заявил: «Мне некогда смотреть весь этот информационный мусор. И вам не советую! Мы на гастролях. Нет времени! Спасибо».

Напомним, что у Сергея Исаева и Ирины двое общих сыновей. Елисей появился на свет в 2013 году, а Савелий — спустя три года.

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