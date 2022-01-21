Мама, папа, я: Кети Топурия в белой рубашке предстала на семейном фото с мужем и годовалым сыном

21 января — большой праздник в семье популярной вокалистки Кети Топурии и ее мужа Льва Деньгова.

В этот день исполнился год первому совместному ребенку супружеской пары — их сыну Адаму.

В честь этого радостного и знаменательного для семьи события Кети Топурия поделилась в микроблоге милым кадром, на котором запечатлена с любимыми мужчинами — Львом Деньговым и сыном Адамом. Звездная мама в кадре держит наследника на руках, глядя на него с теплотой и нежностью.

«С днем варенья тебя, мой любимый мальчик! Мы тебя безумно любим», — подписала снимок Кети Топурия.

Пост она сопроводила хештегами «Адам» и «1 годик», давая понять, что за событие отмечается в семье.

Интересно, что Кети Топурия одета в кадре в бело-голубой наряд. В этой же тональности украшена комната, в которой позирует для фото ее семья.

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