Словно Маргарита: Водянова в алом пальто и сапогах на босу ногу с мимозами в руках вышла в свет

Звезда предстала на светском мероприятии в Париже.

Наталья Водянова – желанная гостья многих мероприятий в Европе. Накануне она побывала в художественной галерее, а теперь отметилась на открытии «Pop Up-пространства». В нем организуются различные презентации, выставки, можно просто приятно провести время за кофе.

И, конечно, одним из главных украшений светского вечера стала русская красавица Наталья Водянова, которая привлекала своим ярким образом.

Облаченная в алое пальто и сапоги с открытым мысом на босу ногу, словно булгаковская Маргарита, она держала в руках букет желтых мимоз.

«Несравненная русская звезда!», «Лучшая на этой вечеринке», «Наша красавица и гордость», «Как всегда, очень стильная и привлекательная, пример для подражания», — прокомментировали обнародованное фото с вечеринки пользователи Сети.

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