С игривой улыбкой: молодая жена Александра Жулина прильнула к нему на светском мероприятии

Прославленный фигурист и тренер Александр Жулин презентовал свою новую книгу.

Известный тренер по фигурному катанию, бывший супруг олимпийской чемпионки Татьяны Навки Александр Жулин написал книгу «Танцы на льду жизни». Накануне состоялась ее презентация.

На светском мероприятии присутствовала нынешняя супруга Александра Жулина, тоже фигуристка, Наталья Михайлова. В микроблоге она рассказала об этом событии.

«Свершилось! Презентация Сашиной книги «Танцы на льду жизни». Александр Жулин, ты молодец. Спасибо всем, кто нашел время и приехал, по-моему, вечер удался», — написала Наталья Михайлова.

Публикацию она сопроводила снимком, на котором запечатлена вместе с мужем. Наталья Михайлова в кадре нежно прильнула к Александру Жулину.

И Наталья, и Александр выбрали одинаковую тональность для своих нарядов. Это классическое сочетание черного и белого.

Напомним, прославленный тренер и спортсмен, 58-летний Александр Жулин уже несколько лет счастлив в третьем браке с Натальей Михайловой, которая моложе мужа на 23 года. У супругов две дочери — Катя и Лена. Старшей девочке в январе исполнилось девять лет, младшей в апреле будет два годика.

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