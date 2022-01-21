Дядя Витя вернулся: в YouTube появилось новое шоу Ильи Соболева, которое уже нужно спасать

Проект могут закрыть после первого выпуска, если он не наберет достаточно просмотров.

Канал ТНТ4 запустил в YouTube новое шоу «Дядя Витя спрашивает вопросы, а гость на них отвечает», сокращенно — «ДВСВАГННО».

Это грандиозное возвращение популярного персонажа комика Ильи Соболева — вздорного дяди Вити. Теперь у него появилось собственное интервью-шоу, цель которого — «уничтожать» звезд вопросами.

Можно сказать, что это спин-офф проекта «Деньги или позор», в котором дядя Витя обсуждал с гостями позорные факты их биографии. Теперь он заставляет звезд самих рассказывать о неприглядных событиях своей жизни, о которых никто не знает.

Первым гостем проекта стал актер «Импровизации» и ведущий шоу «Контакты» Антон Шастун, выпуск уже можно посмотреть в YouTube. Дядя Витя узнал у комика, как на него реагируют фанатки и сколько он зарабатывает.

Однако судьба нового шоу висит на волоске: ее предстоит решить зрителям. В конце первого выпуска дядя Витя уволил всю съемочную группу. Но он заявил, что готов собрать новую и снять целый сезон, если под пилотной серией с Шастуном появится максимально много просмотров и «лайков». Если же видео окажется неинтересным публике или наберет много «дизлайков», продюсеры закроют «ДВСВАГННО».

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