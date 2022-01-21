Когда день начинается с сюрприза: Ходченкова в секси-бикини показала свое «прекрасное утро» на Мальдивах

Светлана Ходченкова обожает Мальдивы и посещает острова несколько раз в год. Вот и 39-летие она решила отметить именно в райском местечке.

Звезда известна своей определенной закрытостью, однако в день именин кто-то растопил ее сердечко. И блондинка не удержалась, показала своим подписчикам в Instagram, как начался ее день 21 января.

Спутник (или спутница) Светланы Ходченковой организовал для нее сюрприз. Как только она открыла глаза, то сразу увидела за окном надпись: «С днем рождения». А также разноцветные надувные шарики.

Растроганная любимица публики написала в личном блоге: «Мое прекрасное утро». Также знаменитость порадовала фолловеров снимком в секси-бикини в день рождения.

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