«Чудесная пятница»: жена Вдовина с элегантной ниткой жемчуга на шее отметила месяц своего сына Александра

Елена Николаева призналась, что половину дня она просто провалялась в кровати.

Ровно месяц назад известная телеведущая Елена Николаева и бизнесмен Игорь Вдовин (бывший гражданский муж Анастасии Волочковой) стали родителями прекрасного мальчика Саши.

Для звезды «России 1» малыш стал первенцем, для ее мужа это уже пятый наследник. Однако из роддома он встречал ее с великими почестями — с оркестром, кортежем из автомобилей и роскошным букетом цветов.

Елена Николаева, примерив изящное ожерелье из жемчуга, встретила второй месяц своего малыша с радостью.

«Чудесная пятница. Александру сегодня месяц, по этому поводу, а еще по поводу недосыпания провалялись в постели. Втроем, моя сила воли оказалась самой крепкой, и я вообще решила никуда сегодня не ходить. Не ходить и попытаться работать из дома.

Впрочем, в таком контексте вся суть «работать» выражена словом «попытаться». Из дома трудиться мне удается не очень эффективно: то кормлю, то сама ем, то засматриваюсь на этого сладкого мальчика так, что и час, и два пролетают незаметно. В общем, мы и так с 21.12.2021 каждый день живем в вихре праздника, поездок, наслаждений, чудес и какой-то невероятной событийности, а тут еще и месяц сыну. Ушли отмечать», — рассказала про свой день Елена Николаева.

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