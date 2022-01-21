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Бывшая участница «Х-Фактора» и «Голоса»: в группе Artik & Asti появилась новая солистка

Место Анны Дзюбы пустовало совсем недолго.

Бывшая участница «Х-Фактора» и «Голоса»: в группе Artik & Asti появилась новая солистка
Артик и Сесиль Валиева. Фото: пресс-служба группы Artik & Asti

В группе Artik & Asti появилась новая солистка. Это яркая исполнительница Сесиль Валиева. Именно она заменит Анну Дзюбу, которая не так давно покинула популярный музыкальный коллектив.

Артик и Сесиль Валиева
Артик и Сесиль Валиева. Фото: пресс-служба группы Artik & Asti

Отметим, что группа Artik & Asti в самое ближайшее время презентует новую песню коллектива, которая получила название «Гармония».

Заметим, что Сесиль Валиева достаточно известна в мире шоу-бизнеса. В разное время она участвовала в таких проектах, как «Х-Фактор» и «Голос».

Напомним, что в прошлом году неожиданно для многих Анна Дзюба ушла из группы Artik & Asti. Звезда решила сосредоточиться на сольной карьере. Вместе с Артиком она была на протяжении 11 лет, сообщает «СтарХит».

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