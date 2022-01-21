«Огромная общага»: Прохор Шаляпин охарактеризовал современный шоу-бизнес и киноиндустрию

Певец Прохор Шаляпин в Instagram сообщил, что принял участие в записи рейтинговой программы на канале НТВ «Звезды сошлись».

«Звезды сошлись» и, как обычно, разошлись. Мне порой кажется, что наш шоу-бизнес, киноиндустрия и театр — это огромная общага». Прохор Шаляпин

«Опять вас будут обсуждать? Опять одно и то же? Шоу-бизнес, это театр, а люди в нем актеры. Когда вас смотришь, всегда думаю, ну нафига вы туда пришли», — заметила одна из подписчиц.

«Что вы интересно делали, если бы не было ТВ, театра, кино, книг и музыки? Да и к обсуждениям этим толкают только рейтинги, а не желание производителей», — заметил Прохор Шаляпин.

Напомним, что Прохор Шаляпин недавно снова попал в сводки новостей. Его заподозрили в том, что он отравил свою жену-миллионершу Татьяну Дэвис.

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