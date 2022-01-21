«Оля дала мне лишнюю пару носков»: Сергей Бачурский рассказал об отношениях с Ольгой Машной

Актер Сергей Бачурский заявил, что не является тайным возлюбленным актрисы Ольги Машной. Как он заверил, они просто хорошие друзья.

Как сказал Бачурский, романтических отношений у них никогда не было, несмотря на давнее знакомство. По словам актера, слухи об их романе раздули телевизионщики. Обиды на них он не держит. Он понимает, что им нужны рейтинги.

«Вот и раздули из житейской ситуации, что на очередных гастролях в Благовещенске, где нас поселили в ужасном, холодном отеле и Оля дала мне лишнюю пару носков, сенсацию. Да, она мне много помогала с работой, с кино». Сергей Бачурский

Бачурский заметил, что жена Ирина его к Машной не ревнует. Понимает, что сегодня все можно перевернуть с ног на голову, сообщает eg.ru.

Напомним, что Ольга Машная — заслуженная артистка России. Она получила широкую известность после выхода картины «Гардемарины, вперед!», где сыграла Софью Зотову.

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