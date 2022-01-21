«Я не имею права отказаться»: Павлиашвили удивил количеством детей, у которых он крестный отец

Музыкант Сосо Павлиашвили в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» признался, что он крестный сразу у шестидесяти детей.
«Где-то шестьдесят детей, у которых я крестный отец. В основном приходят близкие. Мои очень любимые люди. Говорят, чтобы я был крестным их ребенка. Я не имею права отказаться».
По словам Павлиашвили, он, к примеру, крестный у дочери певицы Юлии Ковальчук и музыканта Алексея Чумакова. «Амелия — невероятная. Мне приходится быть двуличным. Когда Юля спрашивает, на кого она похожа, то говорю, что на нее. Алексею говорю, что на него», — заметил Сосо Павлиашвили.
Напомним, что Сосо Павлиашвили — сам многодетный отец. У него сын от первого брака и две дочери от второго союза.
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