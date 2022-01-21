Умер известный поэт и переводчик Анатолий Найман

С литератором случился инсульт во время выступления на конференции.

21 января приемная дочь известного поэта и писателя Анатолия Наймана сообщила о его смерти.

Журналист и литературный критик Анна Наринская написала в Facebook, что ее папа умер ночью. О прощании с Анатолием Генриховичем она обещала сообщить позже. Ему было 85 лет.

Несколько дней назад — 17 января — Наймана госпитализировали с обширным инсультом. Поэт выступал с докладом о Мандельштаме на конференции в Высшей школе экономики, когда ему неожиданно стало плохо. Прогнозы врачей были неутешительные.

Напомним, за свою жизнь Анатолий Найман выпустил восемь сборников стихов, множество эссе и рассказов. Солидную часть своего творчества литератор посвятил Анне Ахматовой, с которой был хорошо знаком. Также он известен как автор переводов средневековой французской поэзии.

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