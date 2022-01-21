«Замечательные дни»: Патлах рассказала, как три месяца жила вместе с первой женой Павлиашвили

Вторая жена музыканта Сосо Павлиашвили Ирина Патлах в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» заявила, что жила в одном доме с первой женой певца Нино Учанейшвили.

«Нино прекрасный и чудесный человек. Очень позитивная. Лишнего не скажет никогда. Не навязывает себя. Она незаметная, но при этом уютная и всеобъемлющая». Ирина Патлах

Как отметила Ирина Патлах, когда началась пандемия, то Нино не смогла улететь в Грузию. «Мы три месяца все жили в одном доме. Это были замечательные дни. У меня было много времени провести с ней и узнать ее. Все были под одной крышей. Прекрасно существовали вместе. Их сын Леван с нами жил. Девушка Левана, мой брат», — заявила Ирина Патлах.

Напомним, что Сосо Павлиашвили и Нино Учанейшвили расстались в 2003 году. У них есть общий сын Леван. От брака с Ириной Патлах у музыканта две дочери — Елизавета и Сандра.

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