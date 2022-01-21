«Настроение – любовь»: Барановская в купальнике с разрезом до пупка позировала на пляже

Похоже, Юлия Барановская устроила личную жизнь. После расставания с Андреем Аршавиным ей приписывали множество романов, в том числе и с недавно разведенным Григорием Лепсом. Но телезвезда закрутила роман с молодым фотографом Алексеем Сизгановым.

Вместе они отдыхают на Мальдивах, а в инстаграме Юлии появляется все больше и больше профессиональных фото.

На одном из них Барановская позировала, лежа на песке в черном купальнике с разрезом до пупка и широкополой шляпе.

«Настроение – любовь», — написала Барановская.

Напомним, Юлия воспитывает троих детей от футболиста Аршавина — двух сыновей и дочь. В прошлом году звезда купила особняк в Подмосковье за миллион долларов.

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