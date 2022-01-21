«Сдобные» ножки: Королева блистала в алом платье с чувственным разрезом до бедра

В эти дни Наташа Королева гостит в Майами у мамы Людмилы Порывай. Артистка весело проводит время с родительницей, гуляя по магазинам и отрываясь на пляже. В своем инстаграме она тем временем разместила кадры с сыном Архипом, который остался в Москве.

Наташа блистала в алом платье с чувственным разрезом до бедра, блеснув своими «сдобными» ножками. Ранее певица сетовала, что набрала лишние килограммы за время новогодних праздников.

Напомним, в конце прошлого года Наташа Королева с Архипом стали героями шоу «Две звезды. Отцы и дети» на Первом канале. Правда, из выпуска в выпуск не все члены жюри высоко оценивали выступления артистки и ее сына.

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