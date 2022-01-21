«Я выпотрошена»: Адель расплакалась, сообщив фанатам о переносе своего шоу из-за «ковида»

У певицы Адель плохие новости для фанатов. 20 января она выложила в соцсети видео, в котором со слезами на глазах рассказала о переносе своего нового шоу.

Вечером 21-го числа в Лас-Вегасе должна была состояться премьера перфоманса артистки под названием Weekends with Adele, который был анонсирован достаточно давно. Но за день до премьеры Адель была вынуждена констатировать, что ее шоу еще не готово, и его придется перенести на неопределенный срок.

«Мне очень жаль, но мое шоу не готово, — расплакалась певица в Instagram. — Мы перепробовали абсолютно все, что могли, чтобы собрать его вовремя, и чтобы оно было достаточно хорошим для вас, но мы были полностью уничтожены задержками с доставкой и коронавирусом. Половина моей команды с «ковидом» и до сих пор болеет, и пока невозможно закончить шоу. Я выпотрошена. Извините, что вот так в последнюю минуту, мы не спали более 30 часов, пытаясь понять это, и у нас не хватило времени. Я так расстроена, мне очень стыдно, и мне очень жаль всех, кто приехал, чтобы попасть ко мне. Мне очень, очень жаль».

Новые даты проекта пока не определены. Адель пообещала сообщить о них в скором будущем.

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