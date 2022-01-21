Жаркие тропики: новая пассия Тимати сверкнула наливной грудью, облачившись в красный бикини

Еще осенью прошлого года рэпер закрутил роман с моделью Валентиной.

Новогодние каникулы Тимати с детьми проводит в Колумбии. Компанию ему, судя по всему, составила и новая пассия. Ранее стало известно, что рэпер закрутил роман с моделью по имени Валентина.

Во всяком случае, в инстаграме длинноногой брюнетки появляются те же локации, что и в микроблоге Тимати.

На этот раз Валентин позировала на горячем песке, облачившись в красный бикини. Фанаты смогли в подробностях рассмотреть ее пышные формы.

Напомним, несколько месяцев назад стало известно, что Тимати встречается с украинской моделью Сашей Дони. Парочка отдохнула на Мальдивах, также блондинка была замечена в Москве. Правда, некоторые считают эти отношения простым пиар-ходом.

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