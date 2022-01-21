«Марину сейчас просто затравили»: Керимова рассказала о моральном состоянии вдовы Градского

Дизайнер Аника Керимова заявила, что для Марины Коташенко музыкант Александр Градский был всем в этой жизни.

По словам Керимовой, Градский в свое время взял Коташенко в жены еще девочкой, воспитал под себя. Для певца молодая жена была словно младшая дочка. Он относился к ней как к ребенку. Как сказала Керимова, она живет в соседнем поселке с Коташенко. Они не раз виделись у общих друзей.

«Градский всегда говорил, что не знает, как она будет жить, когда его не станет. И как в воду глядел: Марину сейчас просто затравили. Вчера звонила наша общая приятельница. Говорит, что Марина очень подавлена, раздавлена». Аника Керимова

Напомним, что несколько дней назад вдова Александра Градского была ограблена. Преступникам удалось вынести из ее дома сто миллионов рублей наличными, сообщает «Собеседник».

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