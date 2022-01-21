«Это были какие-то сверхлюди»: Евгений Антропов высказался об участниках экспедиции Дятлова

Премьера сериала «Перевал Дятлова» состоится на канале ТВ-3 уже 24 января. В основе – реальная история экспедиции под руководством Игоря Дятлова, которая 23 января 1959 года отправилась в поход по Уральским горам, и пропала при загадочных обстоятельствах.

Одну из главных ролей в сериале сыграл 35-летний актер Евгений Антропов. Ранее он отмечал, что некоторые смены давались очень нелегко из-за морозов. Самих участников

«Это люди, которые просто с керосиновой лампой и с коробком спичек могли пойти куда-то в поход на месяц. Туда, где холод, где умирают животные, а они там ничего, нормально — приспосабливались. Ну, то есть, это были какие-то сверхлюди, что даже не укладывается у меня в голое. Порядочные, волевые, с каким-то невероятным стержнем внутри», — рассказал Антропов в проекте сайта Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

Добавим, что сам Евгений Антропов не верит в версию схода лавин, которая, как считается, и погубила команду Дятлова.

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