Не дала правдивых показаний: адвокат высказалась об ответственности Азизы из-за убийства Талькова

Как отметила Нина Аверина, «по определенным причинам» певица скрыла всю правду.

Адвокат семьи Игоря Талькова Нина Аверина заявила, что певица Азиза может понести определенное наказание, потому что видела момент гибели музыканта, но не дала, как считает семья погибшего, «по определенным причинам» правдивых показаний.

Как заметила Нина Аверина, семья Игоря Талькова склонна полагать, что Азиза приняла определенное участие в сокрытии орудия преступления.

Также Аверина заметила, что старается следить за жизнью Валерия Шляфмана за границей. По ее словам, там у него «нетвердая репутация», сообщает kommersant.ru.

больше по теме Возможна экстрадиция: бывший директор Игоря Талькова заочно арестован за убийство музыканта Валерий Шляфман уже много лет скрывается от правосудия в Израиле.

Напомним, что бывший директор Игоря Талькова Валерий Шляфман заочно арестован за убийство музыканта. Он скрывается от правосудия в Израиле.

По версии следствия, Шляфман на злополучном концерте в 1991 году хотел выстрелить в гражданского мужа Азизы Игоря Малахова, но промахнулся и причинил смертельное ранение рок-музыканту.

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