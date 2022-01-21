«У нас сопли стыли»: Евгений Антропов рассказал, как снимали «Перевал Дятлова»

Евгений Антропов сыграл одну из главных ролей в сериале «Перевал Дятлова», премьера которого состоится на канале ТВ-3 уже 24 января. Авторы картины перенесут зрителей в тот период 1959 года, когда в горах пропала целая экспедиция.

Антропов отметил, что участвовать в этом проекте было интересно, во многом благодаря объему и масштабу съемок.

«Когда ночью на улице был минус, я даже не помню, сколько, у нас сопли стыли. Их можно было буквально откалывать. А мы же снимались под этими вентиляторами, разгребали под ними снег. Вот это была сложная смена, чисто опять же с физической стороны.

А что касается актерских задач, то я не сказал бы, что было очень тяжело. Не то, что типа «там так легко», но, правда, у моего персонажа не было каких-то сцен, над которыми пришлось сильно попотеть», — рассказал Антропов в проекте сайта Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

Также 35-летний актер признался, что к съемкам готовился основательно. Он прочитал много материалов про то время и про саму группу. Также Евгений нашел альтернативную книжку, но название ее не озвучил, чтобы не путать зрителей.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.