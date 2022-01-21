Возможна экстрадиция: бывший директор Игоря Талькова заочно арестован за убийство музыканта

Валерий Шляфман уже много лет скрывается от правосудия в Израиле.

Бывший директор музыканта Игоря Талькова Валерий Шляфман заочно арестован Петроградским райсудом Санкт-Петербурга за убийство певца и покушение на убийство гражданского мужа певицы Азизы Игоря Малахова, которого он в свое время пытался представить убийцей.

Как отметили представители семьи Игоря Талькова, вскоре после убийства музыканта Валерий Шляфман уехал в Израиль, где получил гражданство. Эта страна редко выдает своих граждан. При этом экстрадиция Шляфмана в Россию все же возможна. Должны быть выполнены некоторые условия.

Представители семьи Игоря Талькова отметили, что дело сдвинулось с мертвой точки благодаря главе СК Александру Бастрыкину. При этом отмечается, что будет дана юридическая оценка действиям певицы Азизы. Правда, ей ничего не угрожает и не светит тюремный срок из-за истечения срока давности, сообщает kommersant.ru.

Напомним, что музыкант Игорь Тальков был застрелен во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге в 1991 году. По версии следствия, Шляфман хотел выстрелить в Малахова, но промахнулся и причинил смертельное ранение рок-музыканту.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.