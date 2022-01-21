«У меня по коже побежали мурашки»: Евгений Антропов рассказал о работе с Филиппом Янковским

Телеканал ТВ-3 готовит к выходу в эфир сериал «Перевал Дятлова», который расскажет всю правду о той самой загадочной экспедиции, продавшей в 1959 году. Премьера состоится 24 января.

Одну из главный ролей в нем сыграл актер Евгений Антропов, также известный по сериалам «Город», «Чудотворец» и другим. В последнем ему довелось работать в кадре с Филиппом Янковским. Примечательно, что до этого момента 35-летний актер не был лично знаком с Янковским.

«Сели за стол, поздоровались и стали по бумажке читать свой текст. И тут у меня по коже побежали мурашки… Потому что я невольно подумал, что передо мной сидит Олег Иванович – у Филиппа были те же интонации и голос. Его метафизика практически неотличима от метафизики Олега Ивановича Янковского», — рассказал Антропов в проекте сайта Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

Напомним, что Антропов сыграл в «Чудотворце» брата Алана Чумака. А ранее актер признался, что и до этого верил в людей с особыми способностями.

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