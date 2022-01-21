Будто ровесница: как выглядит моложавая красавица-теща Дмитрия Тарасова

Мама Анастасии Костенко отдыхает вместе с дочкой, зятем и внуками на Мальдивах.

Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов счастливо женат на модели Анастасии Костенко уже 4 года. У пары трое детей, причем младшему из них нет еще и трех месяцев. Сейчас все семейство отдыхает на Мальдивах. вместе с молодыми родителями полетели их мамы – Ольга Тарасова и Виктория Костенко.

Поклонники пары поражаются тому, как выглядит теща Тарасова, Виктория Костенко. Ей в этом году исполнится 47 лет, но при такой цифре в паспорте она выглядит будто ровесницей Тарасова и старшей сестрой своей дочке.

Теща у Дмитрия Тарасова работает детским психологом в начальной школе, живет в городе Сальске Ростовской области и воспитывает еще двоих детей, рожденных во втором браке. И регулярно навещает старшую дочь и нянчится с тремя внуками.

Смотрите также