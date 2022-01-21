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«Все это ежедневно присутствует в нашей жизни»: Евгений Антропов верит, что есть люди с сильными способностями

Актер стал героем проекта «Загугли звезду».

«Все это ежедневно присутствует в нашей жизни»: Евгений Антропов верит, что есть люди с сильными способностями
Евгений Антропов. Фото: instagram.com/fan.evgeniy_antropov/

На счету актера Евгения Антропова – череда ярких сериалов.  Его послужном списке – «Кремень», «Город», «Перевал Дятлова»,  «Чудотворец» и другие. В последнем он сыграл Юрия Арбенина – прототипа брата Алана Чумака.

Как признался артист, в мистику он верил и раньше.

 «Я не могу не верить, потому что все это ежедневно присутствует в нашей жизни, в той или иной степени. Я верю в психологию, самоанализ, саморазвитие, духовный рост. Там просто бездна информации, которую только черпай. Не могу сказать, что конкретно верю в Кашпировского и Чумака. Я ничего не видел и не знаю. Но думаю, что есть люди с такими сильными способностями», — рассказал Антропов в проекте сайта Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

Добавим, что долгожданный сериал о загадочной экспедиции 1959 года «Перевал Дятлова», в котором Евгений сыграл одну из главных ролей, выйдет на экраны 24 января на канале ТВ-3.

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«Перевал Дятлова»«Чудотворец»Евгений Антроповмистика